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Batman'da 4. kattan düşen işçi ağır yaralandı

Batman’da inşaat halindeki bir binanın 4.

Batman'da inşaat halindeki bir binanın 4. katında çalışan 33 yaşındaki işçi, asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay Batman Belde Mahallesinde inşaat halindeki bir binada meydana geldi. İnşaatın 4. katında dengesini kaybeden işçi asansör boşluğuna düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan inşaat işçisi, 112 acil sağlık personeli tarafından asansör boşluğundan çıkarıldı. Yaralı işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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