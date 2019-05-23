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Batman'da 400 bin lira değerinde kaçak petrol türevi ele geçirildi

Batman İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, piyasa değeri 400 bin lira olan kaçak petrol türevi malzeme ve silah ele geçirildi.


Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışma neticesinde, Beşiri ilçesi ve merkez ilçe mülki sınırları içerisinde 1 akaryakıt tankeri ve bir iş yerinde eş zamanlı yapılan adli aramada piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan toplam 170 ton belgesiz ve faturasız kaçak petrol türevi malzeme ele geçirildiği belirtildi. Operasyonda ayrıca 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, 3 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı kaydedildi.

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