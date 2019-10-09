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Batman'da 45 kilogram esrar ele geçirildi

Batman’da bir kargo aracında yapılan aramada 45 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Batman'da bir kargo aracında yapılan aramada 45 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.


Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir istihbaratı değerlendirerek bir kargo aracında uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Kargo şirketine ait araçta yapılan arama sonucunda 45 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin asayiş ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapmış olduğu çalışmalar neticesinde bir mahallede durumundan şüphelenilerek durdurulan üç şahsa ait olduğu değerlendirilen 450 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan E.K. isimli şahıs hakkında işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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