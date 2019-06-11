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Batman'da 453 gram eroin ele geçirildi

Batman’da metruk bir binada yapılan operasyonda satışa hazır halde 453 gram eroin ele geçirildi.

Batman'da metruk bir binada yapılan operasyonda satışa hazır halde 453 gram eroin ele geçirildi.


Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından metruk bir binaya yapılan operasyonda satışa hazır halde 453 gram uyuşturucu eroin maddesi ele geçirdi. Konu ile ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerimizin ilimizde uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik yapmış oldukları çalışmalar neticesinde ilimizde bulunan bir metruk binada yapılan kontroller neticesinde satışa sunulmak üzere hazırlanmış 453 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir" denildi.

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