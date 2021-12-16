İhlas Haber Ajansı

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Batman'da 5 bin 230 paket sigara ele geçirildi

Batman’da polis ekipleri şüphe üzerine bir araçta yaptığı aramda gümrük kaçağı 5 bin 230 paket sigara ele geçirdi.

Batman'da polis ekipleri şüphe üzerine bir araçta yaptığı aramda gümrük kaçağı 5 bin 230 paket sigara ele geçirdi.


Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü. Yürütülen çalışma sonucunda Hasankeyf ilçe kavşağında bir arabada yapılan aramada gümrük kaçağı 5 bin 230 paket sigara ele geçirdi.


Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

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