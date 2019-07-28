Batman'da 5 bin kadına kanser taraması yapıldı

150 kadında rahim ağzı kanserine sebep olan HPV virüsü erken evrede tespit edilerek tedavileri ücretsiz yapıldı.

2019 yılında Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 30-65 yaş aralığındaki 5 bin kadına rahim ağzı kanseri taraması yapıldığını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, tarama yapılan kadınların yüzde 3'ünde kansere sebep olan HPV virüsü tespit edildiğini söyledi. Dr. Pamukçu, ''Yapılan taramalarla Batman'da yaşayan 150 kadında rahim ağzı kanserine sebep olacak HPV erken evrede tespit edilerek tedavileri ücretsiz yapıldı. Rahim ağzı kanserinin yanı sıra meme kanseri ve bağırsak kanserlerinin erken evrede tespitine yönelik taramalar yapılmaktadır. İlimizde Bölge Devlet Hastanesi'nde, 19 Mayıs Sağlıklı Hayat Merkezinde hizmet vermekte olan KETEM'lerde ve Mobil Kanser Tarama Aracında rahim ağzı kanseri, meme kanseri ve kolon kanseri taramaları ücretsiz olarak yapılmaktadır. Rahim ağzı kanseri taraması için 30-65 yaş aralığındaki kadınlar, meme kanseri taraması için 40-69 yaş aralığındaki kadınlar ve kolon kanseri taraması için 50-70 yaş aralığındaki kadın ve erkekler faydalanabilmektedir. Daha çok kişiye ulaşmak adına müdürlüğümüz tarafından oluşturulan Mobil Kanser Tarama Aracı her hafta bir sağlık ocağında rahim ağzı, meme ve kolon kanserini ücretsiz taramak üzere hizmet vermektedir. Ayrıca rahim ağzı kanseri taraması sağlık ocaklarımızda da ücretsiz yapılmaktadır. Kanser erken tanı ile hayatınızı kurtarmak adına ve sağlıklı yaşamak için taramalarınızı yapmak üzere merkezlerimize bekliyoruz” dedi.