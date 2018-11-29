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Batman'da 5 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Batman’da bir araca düzenlenen operasyonda 5 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Batman'da bir araca düzenlenen operasyonda 5 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Bu çerçevede, bir araca operasyon düzenlenerek, arama yapıldı. Aramada, 5 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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