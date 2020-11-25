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Batman'da 5 kilo 850 gram uyuşturucu ele geçirildi

Batman’da polis tarafından durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan amalarda 5 kilo 850 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Batman'da polis tarafından durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan amalarda 5 kilo 850 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Diyarbakır çıkışında durdurulan şehirlerarası otobüste valiz içerisinde tek parça halinde 5 kilo 850 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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