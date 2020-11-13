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Batman'da 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Batman’da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 5 kilo 150 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Batman'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 5 kilo 150 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Batman İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, havaalanı kavşağında durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramalarda 10 paket halinde toplam 5 kilo 150 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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