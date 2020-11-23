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Batman'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Batman’da 9 ayrı suçtan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), istihbarat ekipleri ve Merkez Karakol Komutanlığı tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.

Batman'da 9 ayrı suçtan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), istihbarat ekipleri ve Merkez Karakol Komutanlığı tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.


Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, hükümlü ve tutuklunun kaçması, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık suçlarından 5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan F.Ç. isimli şahsın jandarma ekipleri tarafından yakalandığı belirtildi. F.Ç.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.

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