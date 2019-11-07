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Batman'da 6 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman’da durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada, 6 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Batman'da durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada, 6 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sınıra yakın illerden Batman'a ve buradan da batı illerine gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 6 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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