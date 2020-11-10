Batman'da 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Olayda 1 kişi gözaltına alındı.

Batman merkeze bağlı Yeniköprü girişinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan araçta yapılan aramada 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.