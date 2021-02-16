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Batman'da 66 kilo esrar ele geçirildi

Batman’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 66 kilo 174 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Batman'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 66 kilo 174 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Batman İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucunda, merkez ilçe Suçeken bölgesinde icra edilen aramada gizlenmiş vaziyette 66 kilo 174 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Güvenlik güçleri, uyuşturucu maddeyi saklayan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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