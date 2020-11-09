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Batman'da 7 ayda 16 bin baca ve ızgara temizlendi

Batman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (BASKİ), su giderlerinde yağmurlu günlerde suyun akışkanlığına engel olabilecek katı atıkların temizlenmesi amacıyla Batman kent genelinde çalışmalarını hızlandırdı.


BASKİ yetkilileri, vatandaşları kanalizasyon baca ve ızgara tıkanmalarına sebebiyet verebilecek atıkları atmamaları konusunda duyarlı olmaya çağırdı. Yaklaşık 7 aylık zaman dilimi içerisinde 16 bin adet baca ve ızgara temizlendiğini ifade eden BASKİ yetkilileri baca ve ızgaralara ağaç dalları, taş, briket, tuğla, eski elbise, hayvansal atıklar gibi suyun tahliyesini engelleyecek materyallerin atıldığını ifade etti. 12 kişilik personel ile 24 saat esasına dayalı çalıştıklarını belirten BASKİ yetkilileri, baca ve ızgara tıkanmaları için Alo 153 Beyaz Masa birimine kayıt oluşturmaları halinde gereken temizlik işleminin gerçekleştirileceğini bildirdi.

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