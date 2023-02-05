Batman'da 725 gram olarak doğan bebek hayata tutundu

Suriyeli Okla çiftinin 3'üncü bebeği olarak 24 haftalık 725 gram olarak dünyaya gelen bebek, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde 88 gün tedavisinin ardından 2 kilo 750 gram olarak taburcu oldu.

Taburcu olan bebekle ilgili açıklamada bulunan Yeni Doğan Uzmanı Dr. Aslan Yılmaz, "Prematüre bebekler çok hassas ve organ gelişimleri tam olmadan doğan bebeklerdir. Özellikle 28 hafta altı bebekler çok hassastır ve çok sayıda organı gelişmeden doğar. Günlerinden çok erken henüz hazır olmadan doğdukları için ilk bir hafta çok hassastırlar. Bu yüzden prematüre bebekler doğumu takiben başlayan ilk saatlerde ve günlerde çok özenle bakılması gerektiği için mümkünse yeni doğan uzmanı olan, bu konuda tecrübeli hastanelerde doğmalıdır" dedi.

"Bu dönemde anne sütü çok önemli"

Uzm. Dr. Yılmaz, "Bu hassas dönemde akciğerleri yeterli gelişmediği için solunum makinesine bağlanabilir ve bağırsakları henüz yeterli gelişmediği ve bu nedenle beslenemeyeceği için göbek kateteri takılarak ona uygun serumla beslenir. Yine bu dönemde beyin kanaması riski çok yüksek olur ve anne karnına uygun çalışan kalp ve dolaşım sistemi doğum sonrasına uyum sağlayamayıp ek tedavilere gereksinim duyabilirler. Akciğer ve beyin kanaması, bağırsak iskemisi, enfeksiyon, göz siniri gelişim bozukluğu ve akciğerin yetersiz gelişimi gibi birçok ciddi riskle uzun bir mücadele içine girerler. Bu uzun mücadele gereken yolda tecrübeli yeni doğan ekibi ve annenin bebeğe en çok desteği anne sütü çok önemli bir yer kaplar" şeklinde konuştu.

"Tecrübeli bir ekibe sahibiz"

Tedavide anne sütünün önemine dikkat çeken Yılmaz, "Anne sütü birçok tedaviden daha etkili olarak bebeği birçok riskten korur ve gelişmesi için gereken tüm gıdayı içerir. Adem Salim Okla da Suriyeli genç bir ailenin 3'üncü bebeği olarak 24 haftada 725 gram olarak çok erken doğdu. Hastanemiz bu bebeklerin doğum sonrası ilk bakımlarından itibaren tecrübeli bir ekibe sahip olduğu için ilk müdahaleleri çok hassas bir şekilde yapıldı. Özellikle dünyada son yıllardaki yeni doğan yoğun bakımlardaki gelişmelere rağmen 24 haftalık bebeklerin yaklaşık yarısı yaşamakta ve bu yaşayanların da yaklaşık üçte birinden fazlasında beyin, göz, bağırsak ve akciğer gibi organlarda maalesef kalıcı hasar olmaktadır. Ülkemizde yapılan bir ulusal çalışmada bu bebeklerin yarısında gözde tedavi gerektiren hasar olduğu, dörtte birinde de ciddi beyin kanaması ve bağırsak iskemisi değimiz tablo saptanmıştır. Bu hasarların oranı tecrübeli yeni doğan ünitelerinde hassas bakımıyla ve anne sütü kullanımı ile azalmaktadır. Bebek Okla'nın özellikle göz muayenelerinde hasar bulgusu olmaması, beyin kanaması yaşamamış olması ve eve giderken oksijen tedavisi uygulanmadan uygun tartı alımı ile taburcu olması verilen yeni doğan bakımın kalitesinin yüksek olduğunu yansıtmaktadır. Bebek Okla'nın sonu güzel biten üç aylık mücadelesi sonrası ailelere önerimiz, prematüre doğum riski olan ailelerin anne karnında yakın takiplerinin yapılacağı ve sonrasında prematüre bebek doğumu gerçekleşirse, uygun tedavinin en hızlı şekilde yapılacağı merkezlerde bebeklerini dünyaya getirmeleri ve prematüre bebeklerin mücadeleleri için anne sütü ile desteklemeleridir" ifadelerini kullandı.