Batman'da 74 yaşındaki cinayet zanlısı tutuklandı

A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet bürosu ekipleri, 20 Ağustos'ta 19 Mayıs Mahallesi'nde silahlı saldırıda hayatını kaybeden E. A.'yı öldürdüğü iddiasıyla Ş.A.'yı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “20 Ağustos günü saat 17.25 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi Kazım Arıca Caddesi üzerindeki ikametinde ateşli silahla göğüs kısmından yaralanan E.A. (44) isimli şahıs olay yerinde ex olmuştur. Olayın şüphelisi ile ilgili detaylı ve titiz bir şekilde olay yeri ve çevresinde güvenlik kameralarının kayıtları incelenmiş, şüphelinin Ş.A. (74) isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik, Asayiş Şube Müdürlüğümüz Cinayet Büro Ekiplerimizce yapılan özverili çalışmalar neticesinde tespit edilen şüphelinin saklandığı adrese, 30.08.2021 günü geniş çaplı operasyon düzenlenmiş, şüpheli Ş.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıs İl Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.