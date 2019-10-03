İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman'da 8 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman’da bir araçta yapılan aramalarda 8 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Batman'da bir araçta yapılan aramalarda 8 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce ilimizde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında bir araca düzenlenen operasyon sonucunda 8 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirmiştir. Olayda bir kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.