Batman'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Batman'da yol kontrol noktasında yapılan denetimlerde Afgan uyruklu olduğu belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Batman Valiliğinden yapışana açıklamada, Batman İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahısların yakalanması maksadıyla Kozluk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Siirt-Batman karayolu Pisiyar Yol Kontrol Noktasında icra edilen operasyon neticesinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile intikal eden 8 Afgan uyruklu yasadışı düzensiz göçmen yakalandı.

Açıklamada, otobüs firmasına idari yaptırım uygulandığı, ayrıca hakkında 6458 Sayılı Uluslararası Koruma Kanunu Yasadışı Bulunma Kanununa aykırı davranmaktan idari yaptırım uygulanan göçmenlerin, Batman İl Göç İdaresine teslim edildiği belirtildi.