Batman'da 8 yaşındaki çocuk minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti

Batman'da 8 yaşındaki Ecrin Taşar, geri geri giden minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Çamlıtepe Mahallesi 2487 sokakta meydana geldi. 47 AAJ 119 plakalı minibüsün, arkasındaki küçük kızı fark etmeyerek geri geri ilerledi. Ş.K.'nın kullandığı minibüsün altında kalan Ecrin Taşar ağır yaralandı. Taşar'ın ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından talihsiz kızı ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Küçük Ecrin, Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Taşar'in cenazesi Bölge Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.