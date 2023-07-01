İhlas Haber Ajansı

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Batman'da 8 yaşındaki çocuk su kanalına düştü

Batman’da oyun oynarken su kanalına ve ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Batman'da oyun oynarken su kanalına ve ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan çocuk hastaneye kaldırıldı.


Olay, Batman'ın kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, su kanalının etrafında oyun oynayan 8 yaşındaki Abdullah E. su kanalına düştü. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine itfaiye, dalgıçlar, sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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