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Batman'da 80 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Batman’da uygulama noktasında durdurulan bir araç yapılan aramada, 80 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Batman'da uygulama noktasında durdurulan bir araç yapılan aramada, 80 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.


Batman Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, 80 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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