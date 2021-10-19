Batman'da 85 dağcı Zore kanyonuna yürüdü

Diyarbakır, Batman, Bitlis ve çevre illerden bir araya gelen 85 dağcı bir zamanlar terör yuvası olan Sason'daki Zore kanyonuna yürüyüş düzenledi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Diyarbakır il temsilciliği ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübünün (DİDOSK) organizesiyle Zore Kanyonunu gezen dağcılar kanyona hayran kaldı. Yürüyüşe katılan Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Adnan Ceviz “Sason'a bağlı Zore Kanyonunda güzel bir doğa yürüyüşü yaptık. Zaman zaman suyun içinde, zaman zaman suyun dışında, zaman zaman dağın eteğinde, çok güzel manzaralar eşliğinde güzel bir yürüyüş oldu. Doğa sporları için çok ideal bir ortam, bozulmamış, çok tabii bir ortam. Gönül ister ki Türkiye'deki tüm doğa sporcuları gelip bu kanyonu gezsin. Kanyon içerisinde adeta baharı yaşıyorsunuz, her taraf yeşil. Ayrıca bir Kanocu olarak incelediğimde bu kanyon kano severler için de çok ideal tabii bir platform. Bu yönden de tüm doğa sporcularını bekliyoruz” dedi.

85 dağcıyla yürüyüş düzenlediklerini belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu Diyarbakır il temsilcisi Abdurrahim Ekin'de “Son 5 yılda sayısızca kanyon ve doğa sporlarında faaliyet gösterdik. Zore Kanyonu parkurunu 85 sporcumuzla gerçekleştirdik. Bu gezimize katılan 85 kişi de çok mutlu ayrılıyor buradan. Amacımız doğa sporlarını Türkiye'ye yaymak, Türkiye'ye tanıtmaktır. Ben Türkiye'deki tüm doğa sevenleri Diyarbakır'a, Batman'a ve çevre illerdeki doğa yürüyüş alanlarına bekliyorum” diye konuştu.