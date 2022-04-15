Batman'da 88 yaşındaki vatandaşı mağdur eden şüpheliler yakalandı

Batman'ın Sason ilçesinde 88 yaşındaki yalnız yaşayan vatandaşı darp edip bir miktar altın ve parasını çalan 4 şüpheli şahıs, bin 572 saat Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) 600 saat kamera görüntüsü incelenerek belirlendikten sonra Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sason ilçesi Dumlupınar Mahallesinde evden yağma olayı ile ilgili olarak Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Olay Yeri İnceleme Timi (OYİ) ve Sason İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ve bin 572 saat KGYS ile 600 saat kamera görüntüsü incelendiği belirtildi. İncelemeler sonucunda mağdur S.M'yi darp ederek şahsın evinden 6 cumhuriyet altını ile 4 bin TL parayı çaldığı tespit edilen şüpheliler, yapılan operasyonla yakalanarak Sason Cumhuriyet Başsavcılığınca sevk edildiği bildirildi. Sason Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Evinde tek yaşayan 88 yaşındaki mağdur S.M., gece evine giren şahıslar tarafından gaspa uğramıştı. S.M., mağdur olduğu zaman İhlas Haber Ajansına konuşarak, evinde yalnız yaşadığını ve çalınan altın ile parasının tüm birikimi olduğunu ifade etmişti. Mete, "Gece karanlıkta evime girdiler. Kim olduklarını göremedim. Girdikleri gibi yüzümü kapatarak ellerimi ve ayaklarımı bağladılar. Hiçbir şey yapamadım. Evde bulunan tüm birikimim olan 6 büyük altını ve tüm paramı gasp edip evden çıktılar. Şu anda bir çay içecek param bile kalmadı. En kısa zamanda yakalanmalarını ve çaldıkları paramı ve altınlarımı iade etmelerini istiyorum. Allah devletimize, güvenlik güçlerimize zeval vermesin. Daima yanımda oldular, bana destek çıktılar. O günden beri jandarma ekipleri sürekli benimle ilgilendiler. Kendilerine çok teşekkür ederim" ifadelerinde bulunmuştu.