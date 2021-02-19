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Batman'da 94 yerleşim yolu ulaşıma kapandı

Batman’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 28 köy ve 66 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Batman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 28 köy ve 66 mezra yolu ulaşıma kapandı.


Dün Batman genelinde başlayan kar yağışı, Sason ve Kozluk ilçeleri ile rakımı yüksek yerleşim yerlerinde etkisini arttırdı. Sason ile Kozluk ilçelerini birbirine bağlayan 3000 rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki bazı yerleşim yerlerinde kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu öğrenildi. Batman İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Kozluk ilçesine bağlı 7 köy ve 21 mezra yolu ile Sason ilçesine bağlı 21 köy ve 45 mezra yolunun ulaşıma kapandığı, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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