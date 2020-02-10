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Batman'da 96 köy yolu ulaşıma açıldı

Batman’ın Kozluk, Sason ve Gercüş ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeni ile kapanan 96 köy ve 49 mezra yolu, ekiplerin çalışması sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

Batman'ın Kozluk, Sason ve Gercüş ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeni ile kapanan 96 köy ve 49 mezra yolu, ekiplerin çalışması sonucu tekrar ulaşıma açıldı.


İki günden beri devam eden kar yağışı nedeni ile Kozluk, Sason ve Gercüş'te bulunan 117 köy ve 94 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Batman İl Özel İdare ekiplerince yapılan çalışmaların ardından 96 köy ve 49 mezra yolu tekrar ulaşıma açıldı. Kalan 21 köy ve 45 mezra yolunun açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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