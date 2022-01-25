Batman'da açılan köy yolları tekrar ulaşıma kapandı

Batman'da, etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağış nedeniyle Sason ve Kozluk ilçelerinde bir haftalık çalışmayla ulaşıma açılan 250'den fazla köy ve mezra yolu tekrar ulaşıma kapandı. Bazı köy yollarında biriken karın, yolları açmaya çalışan kepçelerin boyunu aştığı görülürken, İl Özel İdaresine bağlı şantiye ekiplerinin kırsaldaki hummalı çalışmaları devam ediyor. Bu sabah itibariyle yapılan çalışmalar kapsamında Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yolu tekrar ulaşıma açıldığı belirtildi.