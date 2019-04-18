Batman'da AFAD personeline KBRN eğitimi

Batman'da, Afet ve Acil Durum Yönetim Eğitim Merkezi Başkanlığı tarafından personele yönelik kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer seviye 2 destek eğitimi verildi.

Batman Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nde AFAD personeline cihazların nasıl kullanıldığı, kıyafetlerin nasıl giyileceği, cihazların nasıl temizlenmesi gerektiği ve cihazlarla nasıl ölçüm yapıldığı konularında eğitim verildi. Seviye 2 destek personeli eğitim programının ardından 3, 4, ve 5'inci seviye eğitimini alan kişilerin tamamen uzmanlaşmış KBRN personeli olmaya hak kazanacağını belirten eğitmen Cevat Öztürk "Şuanda bu yapmış olduğumuz eğitim KBRN seviye 2 destek personeli eğitim programıdır. Bu programdaki amaç AFAD'da çalışan personelin KBRN konusunda en azından farkındalık boyutunda bir bilgi alması, daha sonra KBRN'deki asıl müdahaleci personele destek olabilmesi amacıyla KBRN konusunda ne yapması gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini, kullanmış olduğu kıyafetleri nasıl giyeceğini, nasıl dekontaminasyon yapacağını bir nebze olsun öğretmek amacıyla yapmış olduğumuz beş günlük bir program" dedi.

"81 ilde eğitim veriliyor"

Eğitimin Ankara AFAD Başkanlığı tarafından koordine edildiğini kaydeden Öztürk, "Koordinasyon tamamen Afet ve Acil Durum Yönetim Eğitim Merkezi tarafından yapılıyor ve toplam 21 tane eğitmen tarafından tüm Türkiye çapında bu eğitimler 81 ilde devam edecek. Şuanda yaklaşık 20 ilde bu program uygulandı ve Türkiye'nin tüm AFAD personeli bu KBRN seviye 2 destek eğimine tabi olacak. Tabii bu eğitim, destek 2.seviyeyle kalmayacak. Bunun 3. seviyesi olacak. Bu 3. seviye eğitim de tamamıyla KBRN'nin teknik personeli olan kişilere verilecek. Tamamen uygulamaya dönük, dekontaminasyonun nasıl yapıldığı, kirli sahadan numunenin nasıl alındığını, KBRN'de kullanılan teknik cihazların nasıl çalıştırıldığına, bu cihazlarla nasıl ölçüm yapıldığına varana kadar 20 günlük bir eğitime tabi tutulacak. Bunun akabinde bu da yetmeyecek tabi. Artık 4. seviyesi olacak bunun. 4. seviyede tamamıyla uzmanlaşmaya başlayacak bu kişiler ve Türkiye çapında toplamda 30 kişi KBRN uzmanı olarak 5. seviyeyi de aldıktan sonra tam KBRN uzmanı olarak bu eğitimi tamamlamış olacak. Eğitimimizin amacı bu" diye konuştu.