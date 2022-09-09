Batman'da ağustos ayında 34 bin 945 kişi uçtu

Batman Havalimanı Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Batman Havalimanı'nda ağustos ayında iç hat yolcu trafiğinde 34 bin 945 kişi uçtu. Ağustos ayında Batman Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 230'a ulaşırken, yük trafiği ise toplamda 405 ton oldu. 8 aylık dönemde ise yolcu trafiği 281 bin 841, uçak trafiği bin 860, yük trafiği ise 2 bin 846 ton olarak gerçekleşti” ifadelerine yer verildi.