Batman'da akademisyenler liseli öğrencileriyle buluşuyor

Batman Valiliği ve Batman Üniversitesi'nin ortak projesi olan akademisyenler lise öğrencileri ile buluşuyor projesinin protokolü imzalandı.

Protokol imza törenine Batman Valisi Ekrem Canalp ve Batman Üniversitesi Rektörü İdris Demir ile birlikte akademisyenler katıldı. Batman Üniversitesinde bulunan 48 akademisyenin eğitim ve öğretim yılı boyunca her ay 8 okul olmak üzere lise öğrencileri ile bir araya gelerek deneyim ve tecrübelerini öğrencilere aktaracakları belirtildi. Batman Valisi Ekrem Canalp, projede görev alan 48 akademisyeni vali konağında ağırladı. Daha önce Edirne'de bu projeyi uyguladığını ve başarılı olduklarını dile getiren Vali Ekrem Canalp “Bu projeyi aslında kopya çektim. Geçen yıl Edirne'de bir kaymakamımızdan kopya çektim. Ben kaymakamlarımızın da sürekli proje üretmelerini, fikir üretmelerini orayı olduğu gibi kabul etmemelerini gerektiğini tembihlerdim. Kendim de onlara şu projeleri yapalım bu projeleri yapalım diye sürekli önerilerde bulunurdum. Bir kaymakamımız profesörler liselilerle buluşuyor adı altında bu projenin ilk uygulamasını yapmıştı. Ben bir vali olarak bir kaymakamımızdan öğrenmenin hazzını yaşadım. Hepimiz hayatımız boyunca öğreniyoruz. Bazen hocalarımızdan öğreniyoruz bazen ailemizden öğreniyoruz bazen üstlerimizden öğreniyoruz ve bazen de astlarımızdan öğreniyoruz. Ve bazen da kendi öğrencilerimizden öğreniyoruz. Bu hayatın bir gerçeği. Bilgi çok büyük çok geniş, bu büyük ve geniş içerisinde biz sürekli belli parçaları kendi beynimize alıyoruz. Üniversite zaten kelime anlamı biliyoruz ki kainattan geliyor. Yani biz aslında üniversitede kainatın bilgisini öğretiyoruz herkese. Her boyutuyla hem var olan fiziksel boyutuyla hem o boyutun ilişkileriyle hem insani ilişkilerle hem değerlerle her şeyiyle biz öğrencilerimize bu kainatın bilgisini aktarmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de sürekli beynimiz dış alemler farklı uyarıcılarla bilinç altına giriyor. Bu projenin de başlangıcının benim bir astımdan gelmiş olması benim açımdan gerçekten ayrı bir gurur kaynağıdır. Batman'a gelince de rektörümüze bahsettiğim zaman, zaten bir önceki yılda bu projenin de bir benzeri olan uygulamayı kendisi de bizzat yapmış olduğunu ifade ettiğinde ayrı bir cesaret bulduk. Şu anda bu projeyi burada gönüllü hocalarımızla hiçbir maddi menfaat beklemeden sadece içlerindeki iyilik duygusuyla hareket etmek suretiyle hayata geçiriyor olmak benim için de en büyük gurur vesilesidir. Bu masanın etrafında bulunan insanlar yapmış oldukları bu etkinliği herhangi bir kişisel faydaları için yapmıyorlar. Sadece içinde yaşamış oldukları topluma evlatlarımıza daha faydalı olabilmek için yapıyorlar. Bundan dolayı da burada bulunan hocalarıma gönülden saygılarımı tekrar iletiyorum" dedi.

“Öğrencilerimiz kitapla marjinal gruplardan uzaklaşacak”

Bu projede 48 akademisyenlerin görev alacağını belirten Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, “Valimizin katkılarıyla bu sene akademisyenler öğrencilerle buluşuyor daha geniş bir rakamla daha büyük bir sayı ile daha fazla öğrenciye buluşmayı amaçlıyoruz. Bu şekilde Batman Üniversitesinin kabuğundan sıyrılıp kampüsünden dışarıya çıkıp anılması, olması gerektiği gibi eğitim ile anılması bizleri mutlu edecektir. Bunların hepsi ilimizdeki eğitimin ki hepimiz zor şartlarda okuduk. Daha da ilerlemesine her bir evladımıza her bir ciğerparemize ulaşmamızda elinden tutmamızda bir istikamet belirlemesinde yol göstermemizde bizler öncü olduk. Bu evlatlarımıza biz her ulaştıkça her birinin eline bir kalem verdikçe her birinin eline bir kitap verdikçe inanın marjinal gruplara kaymayacak. Üniversite sınavlarına daha iyi hazırlanacak. KPSS'ye dört elle sarılacak. Zaten olması gerekene çok daha fazla büyük bir inanç azimle uğraşacak. 48 akademisyenimiz görev alıyor. Ortalama olarak her ay 8 okulumuza gidiyoruz. Okulumuzdaki öğrenci sayısı bunu belirleyecek. Ve bu sürecimiz eğitim öğretim yılı boyunca yani Haziran'a kadar devam edecek” diye konuştu.