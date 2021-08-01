İhlas Haber Ajansı

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Batman'da akaryakıt istasyonunda hırsızlık anı kamaralara yansıdı

Batman’da bir akaryakıt istasyonunun market bölümüne giren iki hırsız, telefon aksesuarları çalarken güvenlik kameralarına takıldı.

Batman'da bir akaryakıt istasyonunun market bölümüne giren iki hırsız, telefon aksesuarları çalarken güvenlik kameralarına takıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde meydana geldi. Kimlikleri belirlenemeyen iki kişi akaryakıt istasyonunun market bölümüne sözde alışveriş yapmak için girdi. Biri market görevlisini kasada oyalarken ikinci hırsız telefon aksesuarlarının olduğu reyonda hırsızlık yaptı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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