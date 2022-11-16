Batman'da akrabalar arası ‘su kuyusu' kavgasında ölü sayısı 5'e yükseldi

Batman merkeze bağlı İkiztepe köyünde yakın akrabalar arasında su kuyusu meselesinden çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 5' e yükseldi.

Batman İkiztepe köyünde hafta sonu akrabalar arasında su kuyusu açma meselesi nedeniyle yaşanan tartışma sonucu çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Dün akşam özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören 50 yaşındaki Yavuz Akın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece yaşanan silahlı kavgada ölü sayısı 5'e yükseldi. 3 yaralının ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.