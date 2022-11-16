İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Batman'da akrabalar arası ‘su kuyusu' kavgasında ölü sayısı 5'e yükseldi

Batman merkeze bağlı İkiztepe köyünde yakın akrabalar arasında su kuyusu meselesinden çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 5’ e yükseldi.

Batman merkeze bağlı İkiztepe köyünde yakın akrabalar arasında su kuyusu meselesinden çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 5' e yükseldi.


Batman İkiztepe köyünde hafta sonu akrabalar arasında su kuyusu açma meselesi nedeniyle yaşanan tartışma sonucu çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Dün akşam özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören 50 yaşındaki Yavuz Akın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece yaşanan silahlı kavgada ölü sayısı 5'e yükseldi. 3 yaralının ise hastanede tedavisi devam ediyor.


Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.