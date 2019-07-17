İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman'da alacak-verecek kavgası: 1 yaralı

Batman’da iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silah kavgada 1 kişi yaralandı.

Batman'da iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silah kavgada 1 kişi yaralandı.


Edilen bilgiye göre, GAP Mahallesi'nde bulunan çay evinde iki grup arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflardan birinin silahla ateş etmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Silah seslerinin duyulması ile birlikte olay yerine zırhlı araçlar eşliğinde özel harekat, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.