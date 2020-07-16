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Batman'da alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 4 yaralı

Batman’ın Kozluk ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeni ile iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeni ile iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.


Olay, dün gece saat 01.00 sularında çarşı merkezinde bulunan bir çay ocağında meydana geldi. Aralarındaki alacak meselesi hakkında konuşan iki grup, arasında başlayan sözlü tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada F.D., Ö.D., H.D. ve kavgayı ayırmaya çalışan M.A. yaralandı. Olayın ardından bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayın ardından kaçan saldırganlar güvenlik güçlerinin çalışması sonucu yakalandı.


Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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