Batman'da ‘Analig Karate Şampiyonası' başladı

Türkiye genelinde eş zamanlı 8 ilde yapılan ‘Analig Karate Şampiyonası' Batman'da da başladı.

19 Mayıs Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya 6 ilden 120 sporcu katılım sağladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup Müsabakaları, Türkiye'de 8 ilde eş zamanlı olarak başladığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, katılımcıları 4 gün boyunca misafir edeceklerini söyleyerek, “6 ilimizden 120 sporcu ve 35 hakemimiz turnuvaya katılım sağlamıştır. Müsabakalar 22 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecektir. İlimize gelen misafirlerimizi ilk gün tarihi Hasankeyf ilçemizi gezdirdik. Ardından Petrolkent Gençlik Merkezimizde müzik dinletisi gerçekleştirdik. Amacımız sporun birleştirici, bütünleştirici, kaynaştırıcı ve başarılı yönlerini çocuklarımıza kazandırmaktır” diye konuştu.