İhlas Haber Ajansı

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Batman'da aniden değişen hava cadde ve sokakları sele çevirdi

Batman’ın Sason ilçesinde güneşli olan hava, kısa sürede aniden değişerek 10 dakikada gök gürültüsü ile birlikte şiddetli yağışın etkisiyle sele dönüştü.

Batman'ın Sason ilçesinde güneşli olan hava, kısa sürede aniden değişerek 10 dakikada gök gürültüsü ile birlikte şiddetli yağışın etkisiyle sele dönüştü.


Öğle saatlerinden itibaren Sason ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kısa sürede sele dönüştü. Yoğun gök gürültüsü ile birlikte ilçeyi adeta karanlığa çeviren yoğun yağışın ardından meydana gelen sel nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını açma çalışmaları başlatan özel idare ekipleri, yolları yeniden ulaşıma açtı.

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