Batman'da anız yakanlara en üst sınırda ceza uygulanacak

Batman'da, anız yakılmasını önlemek, doğal dengeyi korumak ve araziler üzerinde bulunan enerji ve haberleşme iletim hatlarının zarar görmesini engellemek amacıyla toplantı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Ekrem Canalp, Kozluk, Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Bismil, Silvan ilçe kaymakamları, Batman İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutan Vekili, ilgili kurum müdürleri, ilçe jandarma komutanları ve ilçe tarım müdürleri katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Canalp, anız yakanlara en üst sınırda cezai müeyyide uygulanacağını ifade etti.

Çiftçileri anız yangınlarının zararları konusunda bilgilendirici faaliyetlerin yürütülmesini isteyen Vali Canalp, anız yangınlarının doğaya, yaban hayatına, çevre ve insan sağlığına verdiği zararların etkin bir şekilde vatandaşlara anlatılması için bilgilendirici broşürlerin hazırlanması, billboard, sosyal medya ve internet mecralarında gerekli bilgilendirmelerin yapılmasının konusunda ilgili kurumların koordineli bir şekilde çalışmalarını istedi.

Vatandaşları anız yangınına karşı duyarlı ve dikkatli olmalarını isteyen Vali Canalp, anız yangınları ile mücadelede cezai müeyyidelerin en üst sınırda uygulanacağını ifade etti.

Anız yakmanın yasak olduğunu vurgulayan Canalp, “Valilik genel emrine aykırı hareket edenlere veya uymayanlara, biçerdöver sahipleri ve biçerdöver operatörlerin her birine ihlal edilen her bir fiil için ayrı ayrı olmak üzere davranışları başka bir suç oluşturmuyorsa 581 TL idari para cezası uygulanır. Kimliğini bildirmeyen veya yanlış bildirenler hakkında ise 204 TL idari para cezası uygulanır. 2022 yılı için anız yakanlara dekar başına 109,49 TL idari para cezası uygulanacaktır. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza 5 kat artırılacaktır” dedi.