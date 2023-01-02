Batman'da apartmana giren hırsızlar su sayaçlarını çaldı

Batman'da hırsızlar gözlerini su sayaçlarına dikti. Gece yarısı bir apartmana giren hırsızlar, 9 dairenin su sayaçlarını çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. Gece yarısı bir apartmana giren hırsızlar, apartmanda bulunan 9 dairenin su sayaçlarını çaldı. Sayaçlarının çalındığını fark eden apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Polis, su sayaçlarını çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.