İhlas Haber Ajansı

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Batman'da apartmana giren hırsızlar su sayaçlarını çaldı

Batman’da hırsızlar gözlerini su sayaçlarına dikti.

Batman'da hırsızlar gözlerini su sayaçlarına dikti. Gece yarısı bir apartmana giren hırsızlar, 9 dairenin su sayaçlarını çalarak kayıplara karıştı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. Gece yarısı bir apartmana giren hırsızlar, apartmanda bulunan 9 dairenin su sayaçlarını çaldı. Sayaçlarının çalındığını fark eden apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Polis, su sayaçlarını çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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