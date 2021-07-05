Batman'da araç çukura düştü

Batman'da 4. vizyon projesi kapsamında belediye tarafından altyapı çalışmalarının olduğu yolda seyir halinde ilerleyen bir otomobil çukura saplandı.

Atatürk Bulvarında seyir halinde ilerleyen 21 UD 429 plakalı otomobil, yoldaki çukurlardan birine düştü. Meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif şekilde yararlanırken, araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazanın yaşandığı o noktada belediyeye ait yol çalışması yönünde herhangi bir uyarı levhasının bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.