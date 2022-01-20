Batman'da aralarında hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce Seyitler Mahallesinin belli sokaklarını suç yuvası haline getirmeye çalışan şahıslara yönelik 19 Ocak 2022 günü düzenlenen operasyonda, kesinleşmiş cezaları toplamda 28 yıl 8 ay hapis cezası olan 6 şahıs, hırsızlık ve çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs olmak üzere toplam 14 aranan şahıs yakalanmıştır. 20.04 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi, 1 adet Tüfek ve 39 adet fişek, kumar oynatılmasında kullanılan malzemeler 13 adet horoz ve horoz dövüşünde kullanılan malzeme ele geçirilmiştir” denildi.