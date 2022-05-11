Batman'da aranan 100 şahıs yakalandı, 20'si tutuklandı

Şahıslardan 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde 1-30 Nisan tarihleri arasında, “karşılıksız çek işlemi”, “ruhsatsız ateşli silah taşıma ve bulundurma”, “kasten öldürme”, “kasten yaralama”, “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma”, “hırsızlık”, “silahlı terör örgütüne üye olma”, “karşılıksız yararlanma”, “tehdit”, “dolandırıcılık” ve “bahis oynanmasına yer ve imkan sağlama” suçlarından değişik mahkemeler tarafından çıkarılmış yakalama kararı olan 100 şüpheli şahıs farklı zamanlarda yapılan ayrı operasyonlar neticesinde yakalandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıslardan 20'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Batman Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği, 80 şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldığı belirtildi.