Batman'da aranan 2 şahıs yakalandı

Batman'da silahlı yağma ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs polis tarafından yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Polis, Körik Mahallesi'nde R.S.'yi durdurup UYAP sorgusu yaptı. Yapılan sorguda R.S.'nin 'Silahlı yağma' ve 'Silahla tehdit' suçlarından toplamda 3 dosyadan 20 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Gültepe Mahallesi İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde ise durdurulan M.S.'nin UYAP sorgusunda 'Silahlı yağma' ve 'Hırsızlık' suçlarından toplamda 4 dosyadan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan R.S. ve M.S. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ceza evine teslim edildi.