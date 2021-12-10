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Batman'da aranan sahte kamu görevlisi yakalandı

Batman’da kendini kamu görevlisi olarak tanıtan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan dolandırıcı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Batman'da kendini kamu görevlisi olarak tanıtan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan dolandırıcı, düzenlenen operasyonla yakalandı.


Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “Jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde ‘kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.E. isimli şahıs Batman il merkezinde bulunan adreslerinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.


Şahsın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği kaydedildi.

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