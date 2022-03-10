Batman'da aranması olan 14 kişi tutuklandı

Batman'da çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 14 kişi jandarma tarafından yakalandı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, “Hırsızlık”, “Dolandırıcılık”, “Kasten Yaralama”, “Cinsel Taciz”, “ Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı”, “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma”, “Kaçakçılık”, “Vergi Usul Kanununa Muhalefet”, “Terör Propagandası Yapmak”, ve “İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme, Nakletme ve Satmak” suçlarından değişik mahkemeler tarafından çıkarılmış yakalama kararı olan 14 şahıs farklı zamanlarda yapılan ayrı ayrı operasyonlar neticesinde yakalandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 14 şahıs, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.