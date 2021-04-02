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Batman'da arazi anlaşmazlığında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı

Batman’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Batman'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Olay yerindeki trafik polisinin, ağır yaralanan şahsı hayatta tutma çabası yetersiz kaldı.


Olay Dörtyol Bulvarı'nda bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başladığı iddia edilen tartışma, bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan yaralılardan Süleyman Yel'e ilk müdahaleyi olay yerindeki trafik polisi yaptı. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Süleyman Yel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Saldırganlar Bahçelievler Mahallesi'nde ara sokaklara kaçarken, olayda kullanıldığı değerlendirilen silahlardan biri park halindeki bir aracın altında bulundu.


Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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