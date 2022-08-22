Batman'da asfalt çalışmaları devam ediyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde hissedilir derecede artan hava sıcaklığına aldırış etmeyen Batman Belediyesi asfalt ekibi, hazırlanan program çerçevesinde 160 santigrat derecedeki asfaltı ihtiyaç duyulan alanlara uyguluyor. Hava sıcaklığının gölgede 40 derecenin üzerinde hissedildiği Batman'da, dökülen asfaltla birlikte ortam sıcaklığının da neredeyse 80 santigrat dereceleri bulduğu belirtildi. Kenttin muhtelif cadde ve sokaklarında asfalt ve yama hizmetinde mükemmeliyeti ön planda tutan Batman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, program dahilinde imara yeni açılan alanlarda da 2022 yılı için hedeflediği asfaltlama oranı için çalışıyor.

2022 yılı içerisindeki çalışmalarda, 27 bin 326 ton asfalt serimi, 13 bin 900 ton yama asfalt ile toplamda 41 bin 226 ton asfalt kullanıldı.