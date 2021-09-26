Batman'da asfalt yakıt tankeri yandı

Batman'da boş arazi üzerinde bulunan yakıt tankerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alan asfalt yakıt tankeri, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Batman-Beşiri yolu Köse Tarla köyü mevkiinde meydana geldi. Boş arazi üzerinde bulunan bir tankere ait asfalt yakıtı bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Batman Belediyesine ait itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede yangın yerine gelen ekipler yangını diğer tankerlere sıçramadan kontrol altına aldı.