Batman'da asırlık çınar ağaçlarının yaprakları doğal stüdyo oluşturdu

Batman'ın Sason ilçesinde 900 yıllık tarihi çınar ağaçlarından dökülen yapraklar, ağaçların büründüğü renkler ve mesire alanında akan dereler seyri doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Sason ilçesinde bulunan Sevek mesire alanı, doğal şelaleleri, tarihi çınar ağaçları, yaprakların oluşturduğu renk cümbüşü ve akarsuyuyla ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.

Dökülen yapraklar üzerinde, tarihi çınar ağaçlarının dibinde fotoğraf çektirerek doğum gününü kutladığı için çok mutlu olduğunu belirten Yelten Bozkurt, “Sevek mesire alanında tarihi çınar ağaçlarının gölgesinde, dökülen çınar yapraklarının oluşturduğu doğa güzelliği, akan dereler, şelaleler ve sonbaharın bir araya getirdiği güzel manzara eşliğinde doğum günümü kutlamak için yeğenlerim, yengem ve akrabalarım ile birlikte geldik. Çok eski yıllara dayanan tarihi çınar ağaç var burada. Sonbahar olduğu için ve hafta sonu olduğu için birçok kişi gelip manzara eşliğinde fotoğraf çektiriyor. Herkesin gelip görmesini tavsiye edebileceğim bir yerdir” dedi.

"Kış gelmeden güneşin ve manzaranın tadını çıkardık"

Güneşli bir hafta sonunu fırsata çevirerek doğal mesire alanında ailesiyle birlikte kahvaltı yaparak bol bol hatıra fotoğrafları çektirdiğini belirten vatandaşlardan Nedim Işık, “Kış gelmeden bu tarihi çınar ağaçlarının altında kahvaltı yaparak bol bol hatıra fotoğrafları çektirmek için buraya geldik. Gerçekten harika bir doğa görüntüsü var” diye konuştu.

“İlk defa geldim, hayran kaldım”

Sarı ve yeşilin bütün tonlarının yer aldığı ağaçlardan düşen yapraklarla oluşan renk cümbüşü, seyrine doyulmaz bir manzara ortaya çıkardığını ifade eden Zühal Özcan da, “Ben Batman'dan buraya geldim. Fotoğraf çektirmek için geldim. Gerçekten çok güzel manzaralar var. İlk defa geldim ama hayran kaldım. Sizler de buraya gelerek hatıra fotoğrafları çektirebilirsiniz” şeklinde konuştu.