İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi

Batman’da teröristler tarafından askeri tesise 3 maket uçakla saldırı girişimi gerçekleştirildi.

Batman'da teröristler tarafından askeri tesise 3 maket uçakla saldırı girişimi gerçekleştirildi. Maket uçaklar etkisiz hale getirilirken, olayda can veya mal kaybı yaşanmadı.



Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, maket uçakların etkisiz hale getirildiği kaydedilirken herhangi bir zayiatın oluşmadığı bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.