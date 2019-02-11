Batman'da askıda iyilik projesi devam ediyor

Askıda iyilik sosyal sorumluluk projesi kapsamında iyilik çemberinde yer alan Batman çocuklar üşümesin proje gönüllülerinin gönderdiği bot ve montlar, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı. Hediyelerini alan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.

Konu ile ilgili bilgi veren Batman Evrensel Yaşam Derneği Başkanı Zühre Avcı, mutlu olmanın yolunun mutlu etmekten geçtiğini söyledi. Avcı, "En büyük amacımız yüreklere dokunarak yüzlerde tebessüm oluşturmaktır. Askıda iyilik sosyal sorumluluk projemiz devam ediyor. Duyarlı herkesin daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak ve yüzlerde daha fazla tebessüm oluşturmak için iyilik çemberinde yer almalarını istiyoruz" dedi.