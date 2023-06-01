Batman'da atık malzemeler öğrenciler ve hocalarının elinde hayat buldu

Batman'ın Gercüş ilçesinde Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencileri, görsel sanatlar öğretmeni ile birlikte kullanım dışı kalan malzemeleri geri dönüşüme sağlayarak tuallere boyut kazandırarak sergiledi.

Gercüş'te, Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencileri, görsel sanatlar öğretmeni ile birlikte kullanım dışı kalan malzemeleri eğitim-öğretim yılı boyunca sanat eserine dönüştürerek sergiledi.

Ziya Gökalp Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Songül Arslan, okulda iki yıldır görev aldığını, öğrencileriyle birlikte güzel çalışmalar yaparak bu yılki çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

"Atma Sanata dönüştür" sloganıyla yola çıktıklarını belirten Arslan, "Kullanım dışı kalan malzemeyi geri dönüştürmeye çalıştık. Tuallerimize boyut kazandırmaya çalıştık. Sene boyunca bütün amacımız bu oldu" dedi.

Okulun öğrencilerinden İrem Kadriye Çulha, tualinde "Kadına şiddet" ile ilgili bir çalışma yaptığını ifade ederek, "Orda kadına şiddet ile ilgili birkaç cümle yazdım, onları da söylemek istiyorum. Hiçbir canlı ölmeye ve şiddet görmeye hakkı yoktur. Lütfen, kadınlarımıza sahip çıkalım. Şiddet gösterip öldürmeyelim. Diğer bir resmimde ise bir karakterden örnek alaraktan çizdim. Ama asıl amacı da hiçbir şeye engel yoktur. Bir diğer tualimde de görme engelliyi resmettim. Orda görme engellilerin bile dünyası renklidir" diye konuştu.

Serginin açılışına Gercüş İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçı, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enes Yıldırım, Ziya Gökalp Ortaokulu Müdürü Zübeyir Çetin, şube müdürleri, öğretmenler, veliler ile öğrenciler katıldı.